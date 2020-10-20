Производитель «Спутника V» назвал сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Массовую вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется начать в конце ноября. Об этом во вторник, 20 октября, заявил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

«Сейчас в масштабирование производства вакцины «Спутник» вовлечено пять производственных площадок, по общей оценке, значимое количество, и масштабные вакцинации могут быть начаты с конца ноября и в декабре», ― рассказал он во время форума «Открытые инновации».

Ранее, 14 октября, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что в России планируется произвести 800 тыс. доз вакцины в ноябре, 1,5 млн — в декабре, 3–3,5 млн — в январе. Тогда он говорил о вакцине «Спутник V», разработанной специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. По словам Мантурова, в России смогут производить 15 млн доз вакцины в месяц уже весной следующего года.

1 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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