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В России произведут более 3 млн доз вакцин от COVID-19 в январе

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Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» может превысить в январе следующего года 3 млн доз. Об этом в среду сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы ставим перед собой задачу такую по производству: 800 тыс доз в ноябре, на 1,5 млн планируем выйти в декабре, 3-3,5 млн — январь, и дальше этот масштаб увеличится кратно», — цитирует Мантурова «РИА Новости».

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Уточняется, что речь идет о вакцине «Спутник V», разработанной специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. По словам Мантурова, в России смогут производить 15 млн доз вакцины в месяц уже весной следующего года.

Министр добавил, что сейчас можно называть только ориентировочные объемы. Когда будет получено подтверждение качества и стабильности вакцины на реакторах большого размера, то можно будет с уверенностью говорить об объеме ежемесячного производства, пояснил Мантуров.

Он также выразил надежду, что в дальнейшем вакцина может пойти на экспорт.

1 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, в которых имеющиеся мощности позволяют произвести 500 млн доз за год.

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