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Гинцбург назвал категории людей с низкой выработкой антител к COVID-19

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Антитела к коронавирусу при вакцинации хуже вырабатываются у пожилых, пьющих и людей в стрессе, а также у принимающих противовоспалительные препараты. Об этом во вторник, 20 октября, заявил «Интерфаксу» директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются. Есть, конечно, среди них и «сохранные», те, кто ведет здоровый образ жизни, плавает», ― рассказал он агентству.

Гинцбург отметил, что антитела вырабатываются хуже у тех, кто злоупотребляет C2H5OH, спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки. Кроме того, на появление антител в организме также влияют стрессовые состояния человека и прием противовоспалительных препаратов, что, как правило, относится к онкологическим больным.

Ранее в этот день заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов сообщил, что для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо провакцинировать 52% населения с учетом групп риска. Однако при случайной выборке необходимо провакцинировать минимум 64% населения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровели 1 085 608 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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