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В России за сутки выявили 16 319 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в России выявлено 16 319 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю за коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 16 319 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 28,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 269 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9704 человека», — говорится в сообщении.

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Больше всего новых пациентов — в Москве (4999), Санкт-Петербурге (695) и Московской области (426).

Всего на сегодняшний день в стране выявлен 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исходов, выздоровел 1 085 608 человек.

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Ранее в этот же день специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова спрогнозировали, что показатель заболеваемости СOVID-19 в стране пойдет на спад в первых числах ноября.

Накануне директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев отметил, что темпы распространения коронавируса в России пока управляемы, пишет «Газета.ру».

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о напряженной эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции в стране.

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