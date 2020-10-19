Глава Роспотребнадзора назвала напряженной ситуацию с коронавирусом в РФ

В России эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции является напряженной, а в ряде других стран она критическая. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в понедельник, 19 октября.

«Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, безусловно, напряженная в целом по стране, в РФ, в ряде стран Европы, ряде стран мира она осложнена до критической», — сказала глава ведомства.

По словам Поповой, в настоящее время в России принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию.

Она подчеркнула, что важно соблюдать все правила профилактики распространения коронавируса — носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями, а также максимально сократить все возможные контакты, передает НСН.

«Лучше это время провести дома. Это период эпидподъема», — сказала Попова.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что два резервных коронавирусных госпиталя в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе и на ВДНХ начнут принимать пациентов с 19 октября, сообщается на сайте kp.ru.

За минувшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5328 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

Всего с начала пандемии в России выявлено 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровели 1 075 904 человека.

Россия находится на 43-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией и на 105-м — по уровню летальности.

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