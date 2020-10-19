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Россия заняла 105-е место по уровню летальности от COVID-19 в мире

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Россия занимает 43-е место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения и 105-е место по уровню летальности. Об этом заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова, презентуя совместный с главой Роспотребнадзора Анной Поповой доклад на конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы» 19 октября.

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По ее словам, ситуация с коронавирусной инфекцией «развивается и будет развиваться, это очевидно».

«Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения и 105-е место по уровню летальности», — приводит «РИА Новости» слова Ежловой.

За минувшие сутки в России выявили 15 982 новых случая заболевания COVID-19. За весь период эпидемии зарегистрирован 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Зафиксировали 24 366 летальных исходов, выздоровел 1 075 904 пациента.

Ранее в понедельник академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 после установления зимних морозов.

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