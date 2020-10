Сухой паек: страны начали запасаться едой из-за угрозы коронавируса

Египет, Тайвань и Китай, испугавшись надвигающейся второй волны коронавируса и связанных с ней ограничений, срочно закупают стратегические запасы продовольствия. Такое сообщение опубликовало информационное агентство Bloomberg. Но эксперты склонны считать, что повода для паники и угрозы мирового голода нет и двукратного роста цен не последует. Подробности — в материале «Известий» .

Чем закупаются страны

Иордания срочно пополняет склады пшеницей. Египет усиленно импортирует зерно , уже с начала апреля увеличив поставки на 50% от обычного. Тайвань и Китай заявили о массовых закупках стратегического продовольствия.

Опасения и рост покупательской активности этих стран обусловлены апрельскими событиями . Тогда с началом кризиса разорвались наработанные годами логистические цепочки, и в магазинах опустели полки. С такой ситуацией столкнулись во многих странах мира.

Сухой паек Фото: TASS/EPA/ALAA BADARNEH

Это зрелище подстегнуло покупателей искать и скупать товары — то есть резко поменялись потребительские привычки, и мировой рынок, «подкошенный» кризисом, в какой-то момент не справился. Аналитики Bank of America назвали эту стратегию пополнения запасов just in case («на всякий случай»).

Расстановка акцентов

Кроме сдерживания цен, резкая активность ряда стран на международном продовольственном рынке связана прежде всего с желанием успокоить собственных граждан, убедить, что всё под контролем и голод им не грозит , уверена управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. «Нечто подобное наблюдалось в российском ритейле в марте-апреле, когда в магазинах отдельно формировалась нарочито высокая «гора» из гречки и сахара», — считает эксперт.

Сухой паек Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

С другой стороны, сообщение об этом неслучайно появилось именно в Bloomberg и затем разошлось по ведущим мировым СМИ . «В новости не упомянуты развитые страны, страны Африки или Южной Америки, — отмечает Косарева. — Весь акцент — на странах, которые составляют зону влияния или интереса для США. Например, выделена ситуация в Китае и на Тайване, а именно там сейчас политическая обстановка накалилась до предела, и американцы заинтересованы в ослаблении Китая любым способом. Упомянуты Каир и Исламабад. Таким образом, подобная публикация может быть очередным актом давления и нагнетания обстановки подспудно: возможно, эти страны боятся все-таки не второй волны коронавируса, а прямой войны ».

Как в России

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова спрогнозировала резкий рост цен на продукты питания на треть. Однако такой прогноз другие эксперты считают слишком пессимистичным. Так, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что при существующей «просадке» рубля рост не будет катастрофичным. «Если курс рубля останется примерно на текущих уровнях, что более чем вероятно, рост в годовом выражении не превысит 10%, поскольку ограничен спросом, который регулируется покупательскими возможностями», — отмечает эксперт.

По мнению Екатерины Косаревой, трудно сказать, что в большей степени повлияло на явление пустых полок: нарушение логистики, человеческий страх, что закончится еда, или боязнь скачка цен. «Но именно ажиотаж вокруг гречки спровоцировал в большей степени рост цен в 1,5–2 раза. Это закон рынка: спрос рождает предложение и регулирует цены», — считает эксперт из WMT Consult.

Сухой паек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В России за своевременное пополнение стратегических запасов отвечает Росрезерв. По оценке Ольги Беленькой, руководителя отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ», летом Росрезерв со своей задачей не справился и допустил скачок цен. По данным Росстата, при общем росте индекса потребительских цен в сентябре на 3,67% к аналогичному периоду прошлого года продовольственная продукция подорожала за год на 4,37%, в том числе плодоовощная продукция — на 9,84%, крупа и бобовые — на 22,9%, сахар-песок — на 12,1%. «С учетом высокой доли расходов на продовольствие в общих тратах россиян, особенно людей с невысокими доходами, продовольственная инфляция ощущается наиболее сильно», — заключает аналитик.

Такой оценки придерживаются и другие эксперты. Летом этого года с резкой критикой Росрезерва выступил вице-премьер Юрий Борисов: в магазинах не было нужной номенклатуры, а существующий ассортимент плохо обновлялся.

Таким образом, речь не о мировом голоде, а о недостаточно эффективном управлении в ситуации кризиса и срыва поставок .

Время возможностей?

Если говорить об обратной стороне вопроса, эксперты сходятся на том, что сейчас самое время для России воспользоваться ситуацией и усилить влияние на мировом продовольственном рынке . «Рост цен на продовольствие — это хороший повод заработать. Индекс мировых цен на продовольствие, который рассчитывает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), растет четыре месяца подряд и за это время прибавил 7,6% в долларах. Так, цены на зерно взлетели до исторических максимумов», — резюмирует Александр Разуваев. Рост экспорта зерновых хоть немного бы сгладил потери от падения сырьевого экспорта.

Сухой паек Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Впрочем, перегиб в сторону экспорта тоже опасен. «Несмотря на высокий урожай зерновых в 2020 году порядка 127 млн т, допустить тотальный вывоз урожая за рубеж нельзя», — считает Максим Худалов, старший директор — руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА. Эксперт вспоминает, что подобные случаи в истории России уже случались. Относительно цен на российском рынке аналитик придерживается умеренного сценария: рост не превысит 5–7%.