Резервные коронавирусные госпитали открыли в АТЦ «Москва» и на ВДНХ

Два резервных коронавирусных госпиталя в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе и на ВДНХ начнут принимать пациентов с 19 октября. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник в ходе открытия госпиталя в АТЦ «Москва».

По его словам, в последнюю неделю ситуация складывалась достаточно сложно. «Количество ежедневно госпитализируемых больных увеличилось примерно со среднего значения в сутки с 1 тыс. человек до 1,25 тыс. Мы видим и рост пневмонии, и рост выявления заражения. Очевидно, что динамика роста коронавируса продолжается», — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Он рассказал, что госпитали обеспечены всем необходимым для лечения коронавирусных больных и закреплены за ведущими клиниками, чтобы обеспечить кадровый состав, технологии лечения и знания, накопленные за последнее время.

Собянин подчеркнул, что в таких условиях чрезвычайно важно продолжать жестко соблюдать установленный врачами режим, санитарные требования и ограничения, действующие в городе.

Также мэр отметил, что за последнюю неделю горожане стали меньше нарушать масочный режим, передает НСН.

«Хотел поблагодарить москвичей. За последнюю неделю соблюдение масочного режима стало значительно лучше, больше порядка на транспорте, в торговле, общественных местах», — сказал Собянин. По его словам, около 1 млн москвичей перешли на удаленный режим работы, а поток в метрополитене снизился по сравнению с прошлым годом на 40%.

Госпитали на Каширском шоссе и ВДНХ на 3,5 тыс. мест подготовили к работе весной 2020 года. Они оснащены всем необходимым оборудованием: современными аппаратами ИВЛ и высокоточными томографами. В них развернуты лаборатории для исследования анализов.

За минувшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Зафиксировано 179 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5328 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

Всего с начала пандемии в России выявлен 1 415 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 366 летальных исходов, выздоровел 1 075 904 человека.

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