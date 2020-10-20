Эксперты спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 в России в ноябре

Пик заболеваемости СOVID-19 в России пойдет на спад в первых числах ноября. Об этом 20 октября рассказали специалисты научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова.

Лаборатория сделала прогноз развития эпидемиологической ситуации с COVID-19, основанный на анализе пациентов с коронавирусом, суточного прироста числа выполненных тестов и соотношения данного показателя. Кроме того, эксперты рассчитали индекс интенсивности инфицирования.

«Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года», — цитирует «РИА Новости» прогноз специалистов.

Они отметили, что снижение темпов роста заболеваемости наступит в тот момент, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о напряженной эпидемиологической обстановке по коронавирусной инфекции в России, пишет «Газета.ру».

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов 19 октября сообщил, что до существенного сокращения распространения коронавируса как в Москве, так и по стране в целом еще далеко, однако эпидемия замедлится при вакцинации населения.

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