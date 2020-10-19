Иммунолог назвал условие замедления распространения COVID-19

До существенного сокращения распространения коронавируса как в Москве, так и по стране в целом еще далеко, однако эпидемия замедлится при вакцинации населения. Об этом рассказал терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов 19 октября.

«Ситуация зависит от доли имеющих иммунитет. По законам эпидемиологии эпидемия замедляется при 60%, останавливается при 80%», — цитирует его Национальная служба новостей.

Жемчугов рассказал, что в первую очередь нужно вакцинироваться врачам и преподавателям из-за контактов с большим числом людей, а также пожилым гражданам старше 65 лет и людям с тяжелыми заболеваниями.

Однако нужно помнить, что вакцинация проводится только по согласованию с лечащим врачом, подчеркнул врач.

Ранее 19 октября в Роспотребнадзоре рассказали о добровольной вакцинации от коронавируса. В ведомстве подтвердили, что для массовой вакцинации будут использовать разные отечественные вакцины.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор»

В свою очередь 19 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции станет доступной для жителей столицы с декабря-января.

О том, что массовая поставка вакцин от коронавируса планируется в последних числах ноября, заявил 15 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он уточнил, что в стране уже началась вакцинация лиц из групп риска по COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).