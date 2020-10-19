Прямой эфир
Сюжет:

Иммунолог назвал условие замедления распространения COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До существенного сокращения распространения коронавируса как в Москве, так и по стране в целом еще далеко, однако эпидемия замедлится при вакцинации населения. Об этом рассказал терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов 19 октября.

Первые, новые, свои: какую из российских вакцин от COVID-19 выбрать
Эксперты рассказали «Известиям» о сходствах и различиях отечественных препаратов

«Ситуация зависит от доли имеющих иммунитет. По законам эпидемиологии эпидемия замедляется при 60%, останавливается при 80%», — цитирует его Национальная служба новостей.

Жемчугов рассказал, что в первую очередь нужно вакцинироваться врачам и преподавателям из-за контактов с большим числом людей, а также пожилым гражданам старше 65 лет и людям с тяжелыми заболеваниями.

Однако нужно помнить, что вакцинация проводится только по согласованию с лечащим врачом, подчеркнул врач.

Ранее 19 октября в Роспотребнадзоре рассказали о добровольной вакцинации от коронавируса. В ведомстве подтвердили, что для массовой вакцинации будут использовать разные отечественные вакцины.

На сегодняшний день в России зарегистрировано две вакцины от коронавируса. Первую в стране и в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V». О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор»

В свою очередь 19 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции станет доступной для жителей столицы с декабря-января.

О том, что массовая поставка вакцин от коронавируса планируется в последних числах ноября, заявил 15 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он уточнил, что в стране уже началась вакцинация лиц из групп риска по COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 15 982 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5376), Санкт-Петербурге (686) и Московской области (466).

к

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020