Гинцбург спрогнозировал сроки вакцинации 70% населения РФ от коронавируса

Директор Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» к декабрю должно составить порядка 5–6 млн доз в месяц. Такое заявление он сделал в среду, 21 октября, в ходе выступления в Совете Федерации.

Согласно его прогнозам, такой объем выпуска препарата позволит за 10–12 месяцев произвести вакцинацию 70% населения страны. Именно такую долю граждан необходимо привить, чтобы инфекция передаваемая аэрозольным путем, стала вакциноуправляемой, заключи он.

«Приблизительная оценка: на декабрь количество выпускаемого препарата составит, я надеюсь, 5–6 млн доз в месяц, что позволит в течение 10–12 месяцев проиммунизировать, как мы с вами понимаем, 70% населения нашей страны», — цитирует Гинцбурга «РИА Новости».

Накануне Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется примерно через месяц. В свою очередь, генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию «Спутником V» планируется начать в конце ноября.

В этот же день заведующий кафедрой медицинской информатики и статистики Сеченовского университета Андрей Герасимов выразил мнение, что коллективный иммунитет к коронавирусу выработается после вакцинации 52% населения с учетом групп риска. В тоже время при случайной выборке необходимо провакцинировать не менее 64% россиян, добавил он.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

В России на сегодняшний день выявлен 1 447 335 случаев коронавируса, в том числе 15,7 тыс. новых случаев за последние сутки. За весь период зафиксировано 24 952 летальных исхода, выздоровели 1 096 560 человек.

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