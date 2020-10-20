Гинцбург обозначил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России начнется примерно через месяц. Об этом во вторник, 20 октября, заявил директор Института им. Гамалеи Александр Гинцбург

«Всех врачей, учителей проиммунизируем. Думаю, в ближайший месяц и дальше начнется массовая вакцинация без профессиональной привязки», — цитирует его «Интерфакс».

По словам эксперта, сроки начала массовой вакцинации будут определяться не на основе первых итогов исследований, которые могут быть уже в середине ноября по привитым в самом начале 5–6 тыс. добровольцев, а будут зависеть от количества наработанной вакцины.

«Где-то в середине ноября будут уже не десятки тысяч, а, может быть, сотни тысяч или миллионы доз», — добавил Гинцбург.

Ранее в этот же день генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщил, что массовую вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» планируется начать в конце ноября.

1 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи и получил название «Спутник V». Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

По последним данным, в России выявлен 1 431 635 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 635 летальных исхода, выздоровел 1 085 608 человек.

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