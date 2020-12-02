Глава Счетной палаты Кудрин заболел COVID-19

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в среду, 2 декабря.

«Зацепило и меня: положительный тест на Ковид», — написал он на своей странице в Twitter.

Кудрин отметил, что болезнь проходит сносно, он ушел на домашний режим и проходит лечение.

Глава Счетной палаты пожелал подписчикам беречь себя.

Среди российских парламентариев заболевших COVID-19 лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов , полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко, депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и др. В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 130 депутатов переболели или болеют коронавирусом, госпитализированы 28 человек.

Также коронавирусом переболели несколько федеральных чиновников, в их числе премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев и министр образования Валерий Фальков.

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