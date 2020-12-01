В России за сутки выявили 26 402 случая заболевания COVID-19

За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает во вторник, 1 декабря, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Наибольшее число заболевших — в Москве (6524), Санкт-Петербурге (3697), Подмосковье (1104).

За минувшие сутки от коронавируса скончались 569 человек, выздоровели 24 763 пациента.

Всего с начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 в России составило 2 322 056, из них 40 464 летальных исходов, выздоровели 1 803 467 человек.

Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что у россиян начал появляться иммунитет к коронавирусу, но он пока недостаточен, чтобы остановить распространение инфекции.

В свою очередь вирусолог Михаил Щелканов предположил, что эпидемию коронавируса в России можно считать завершенной, если число заболевших в стране не будет превышать 0,5% от населения.

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