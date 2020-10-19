Гендиректор Центра Чумакова назвал сроки регистрации вакцины от COVID-19

Вакцина от COVID-19, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки ммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре. Об этом 19 октября заявил гендиректор центра Айрат Ишмухаметов.

«Планы очень четкие: (завершение второй фазы клинических испытаний. — Ред.) это первая неделя декабря, после чего мы планируем подать документы в Минздрав на регистрацию. В рамках третьей фазы (пострегистрационных) исследований, в случае если Минздрав примет решение о регистрации, уже в декабре планируется начало вакцинации 3 тыс. испытуемых», — приводит его слова «Интерфакс».

Он подчеркнул, что решение о том, в какой форме будет проходить третья фаза испытаний, будет принимать Минздрав. При этом в случае получения регистрации возможны и более масштабные исследования.

Ранее в понедельник стало известно, что в Кирове начались испытания вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова.

Накануне стало известно, что Центр Чумакова создал специальный комитет по мониторингу данных, получаемых в ходе клинических испытаний вакцины собственной разработки против коронавируса, пишет «Газета.ру».

Глава Минпромторга России Денис Мантуров 16 октября заявил, что производство третьей вакцины от коронавируса в России может начаться в 2021 году.

Центр имени Чумакoва 25 сентября пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах.

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