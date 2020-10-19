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В Кирове начались клинические исследования третьей вакцины от COVID-19

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Клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, начались в Кирове. Об этом 19 октября сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.

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«Отличие вакцины том, что она цельновирионная. В состав входит вирус, он инактивированный, не может вызывать никаких возможностей возникновения заболеваний, но формирует наиболее полный имунный ответ. Клинические исследования происходят в три фазы», — приводит ТАСС слова Ишмухаметова.

Он подчеркнул, что в течение недели исследования проходили в Новосибирске и специалисты не зафиксировали никаких нежелательных явлений.

Отмечается, что в Кировской области исследования будут проходить на базе Кировского государственного медицинского университета. В испытаниях примут участие 70 человек в возрасте от 20 до 47 лет.

Накануне стало известно, что Центр Чумакова создал специальный комитет по мониторингу данных, получаемых в ходе клинических испытаний вакцины собственной разработки против коронавируса, пишет «Газета.ру».

Глава Минпромторга России Денис Мантуров 16 октября заявил, что производство третьей вакцины от коронавируса в России может начаться в 2021 году.

Центр имени Чумакoва 25 сентября пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах.

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