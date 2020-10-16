Минпромторг допустил запуск производства третьей вакцины от COVID-19 в 2021 году

Производство третьей вакцины от коронавируса в России может начаться в 2021 году. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах форума «Биомедтех-2020» в пятницу, 16 октября.

«Конечно. Мы до конца [2020] года должны наших производственников подключить к процессу», — сказал он, отвечая на вопрос «РИА Новости», начнется ли производство третьей вакцины от COVID-19 в следующем году.

По его словам, ведомство ожидает от центра Чумакова «возможности подключиться» к производству.

«То есть есть такое досье вакцины, как только мы его получим, мы должны пройти все регуляторные процедуры в Минздраве, имеется в виду клиника всех фаз, после этого мы запустим производство», — сказал он.

Министр добавил, что в России в целом есть 18 предприятий, исследовательских центров, которые находятся на разных стадиях разработки вакцины.

«Про «живых» я слышал только три — «Спутник V», «Вектор» и как будет называться у Чумакова», — заключил Мантуров.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».

Вторая вакцина была зарегистрирована 14 октября. Это препарат новосибирского центра «Вектор» под названием «ЭпиВакКорона».

На следующий день глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей объявила, что третья вакцина от этой инфекции, разработанная Центром имени Чумакова, должна быть зарегистрирована через месяц. Препарат основан на специально обработанном вирусе SARS-CoV-2, лишенном инфекционных свойств, пишет «Газета.ру».

По данным президента РАН Александра Сергеева, у участников клинических испытаний третьей вакцины не обнаружены «нежелательные явления».

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