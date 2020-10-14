В РАН оценили ход испытаний вакцины Центра Чумакова от COVID-19

У участников клинических испытаний вакцины, созданной Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук, не обнаружены «нежелательные явления», сообщил 14 октября президент РАН Александр Сергеев.

«Первые (клинические) испытания этой вакцины начались в Новосибирске неделю назад. И пока очень обнадеживающие отклики о том, что каких-то нежелательных явлений фактически нет», — приводит его слова «РИА Новости».

Сергеев отметил, что у добровольцев даже не наблюдается повышенная температура тела. По его словам, первая фаза испытаний проходит нормально.

Он добавил, что ученые на данный момент ожидают появления антител в необходимом титре.

11 октября гендиректор Центра им. М.П. Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что клинические испытания третьей российской вакцины против новой коронавирусной инфекции «идут хорошо».

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Президент России Владимир Путин рассказал, что среди добровольцев, испытавших препарат, была и его дочь.

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Отмечалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре–декабре.