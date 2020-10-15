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Попова сообщила о сроке регистрации третьей вакцины от COVID-19

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Вакцина от коронавируса, разработанная Центром имени Чумакова, должна быть зарегистрирована через месяц. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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«Российская Федерация сегодня имеет две вакцины. И третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована. Так складывается все <...> в Институте Чумакова», — приводит «Интерфакс» слова Поповой.

Центр имени Чумакoва 25 сентября пoлучил разрешениe Минздравa России на клинические испытaния вaкцины на добровoльцах.

Вакцина Центра Чумакова основана на специально обработанном вирусе SARS-CoV-2, лишенном инфекционных свойств, пишет «Газета.ру».

Согласно последним данным, которые представил президент РАН Александр Сергеев, у участников клинических испытаний этой вакцины не обнаружены «нежелательные явления».

Вице-премьер России Татьяна Голикова 14 октября сообщила, что вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в Центре имени Чумакова, стартует 19 октября.

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