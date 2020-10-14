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Голикова рассказала о самочувствии после прививки вакциной от «Вектора»

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Вице-премьер России Татьяна Голикова 14 октября на совещании с участием президента страны Владимира Путина и членов правительства рассказала о своем самочувствии после того, как она привилась вакциной от коронавируса, разработанной центром «Вектор».

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В ходе совещания глава государства напомнил, что Голикова добровольно привилась новой вакциной. В ответ на это вице-премьер рассказала, что вакцинация не вызвала никаких осложнений, в том числе повышения температуры тела.

Ранее в этот же день Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, созданной центром «Вектор». Также он напомнил о разработке третьей вакцины от COVID-19, которой занимается Центр имени Чумакова Российской академии наук.

7 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что она вместе с Голиковой сделала прививку от коронавируса вакциной центра «Вектор».

По словам Поповой, у них с Голиковой не было никаких осложнений, в том числе повышения температуры.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V», пишет «Газета.ру».

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