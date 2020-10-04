В Степанакерте включили сирену воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги включились в Степанакерте (Нагорный Карабах). Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что ночь прошла тихо, Степанакерт не обстреливали, однако утром за городом прозвучало несколько взрывов.

Ранее, 4 октября, минобороны Армении показало видео последствий предыдущих обстрелов города. В кадре видны воронки от снарядов, покореженные машины и разрушенные здания.

3 октября карабахская столица также подвергалась обстрелам. Погибших не было, информация по пострадавшим отсутствует.

2 октября в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. В распоряжении «Известий» оказалось видео с домом в Степанакерте, пострадавшим от обстрелов. Оно демонстрирует, что ни одна квартира в здании не уцелела. Утром в субботу город также подвергся обстрелу. В результате удара загорелись склад стройматериалов и электростанция.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.