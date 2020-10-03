Корреспондент «Известий» сообщил о продолжении обстрела Степанакерта

Обстрел столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта продолжается. Об этом 3 октября сообщил корреспондент «Известий» с места событий.

Жертв обстрела нет, информация по пострадавшим отсутствует.

Информацию об обстреле позднее подтвердили в министерстве обороны НКР.

Ранее, 3 октября, сообщалось о взрывах артиллерийских снарядов в Степанакерте. Также корреспондент «Известий» рассказал, что рядом с МИД НКР собираются беженцы, около 50 семей. Они направляются в сторону Еревана.

2 октября в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. Власти попросили жителей города не покидать укрытия в течение дня. В распоряжении «Известий» оказалось видео дома в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, после обстрела города. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.