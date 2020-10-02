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Реактивный снаряд упал вблизи жилых кварталов Степанакерта

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Непризнанную республику Нагорный Карабах продолжают обстреливать, в пятницу, 2 октября, реактивный снаряд упал в двух километрах от жилых кварталов Степанакерта, сообщает РЕН ТВ.

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В окрестностях столицы региона каждые полчаса звучит сирена о воздушной тревоге. После нее люди прячутся в подвалы.

Власти попросили жителей Степанакерта не покидать укрытия в течение дня. В регионе ожидают еще серию ударов по столице Нагорного Карабаха.

Рядом со зданиями видны воронки от снарядов. В результате обстрелов пострадали в основном сотрудники МЧС, находившиеся на боевом дежурстве.

Спасатель, с которым удалось поговорить корреспондентам телеканала, получил контузию. Работа подразделения парализована. Здание МЧС также получило повреждения, осколками выбитых стекол усыпана вся прилегающая территория.

Кроме того, в Нагорном Карабахе обстреляли автобус, в котором ехали российские журналисты, а также волонтер из США.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской республике, но его населяли преимущественно армяне.

В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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