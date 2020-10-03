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В Степанакерте вновь слышны взрывы артиллерийских снарядов

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В Степанакерте слышны взрывы артиллерийских снарядов, передает корреспондент «Известий» с места событий.

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Сообщения об обстрелах в Степанакерте поступают с вечера 2 октября. Власти Карабаха заявили об одном погибшем и 11 пострадавших.

2 октября в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. Власти попросили жителей Степанакерта не покидать укрытия в течение дня.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

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