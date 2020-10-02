В НКР сообщили о погибшем в Степанакерте в результате обстрела

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики в пятницу впервые была обстреляна из тяжелых ракетных установок, погиб один человек, заявил 2 октября омбудсмен региона Артак Бегларян.

По его словам, по городу велись обстрелы с 27 сентября. Но 2 октября впервые Степанакерт обстреляли из тяжелых ракетных установок. «Было выпущено четыре ракеты», — цитирует его «Интерфакс». В результате обстрелов погиб один и были ранены 11 человек.

Ранее специальный корреспондент «Известий» сообщал о вновь звучащих в Степанакерте сиренах тревоги.

В этот же день в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. Власти попросили жителей Степанакерта не покидать укрытия в течение дня.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область решила выйти из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской Республике, но его населяли преимущественно армяне.

В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.