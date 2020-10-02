Прямой эфир
Сюжет:

В НКР сообщили о погибшем в Степанакерте в результате обстрела

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики в пятницу впервые была обстреляна из тяжелых ракетных установок, погиб один человек, заявил 2 октября омбудсмен региона Артак Бегларян.

Хор для турецкого: РФ, Франция и США призвали к миру в Карабахе
Резко против переговоров Еревана и Баку выступила только Анкара

По его словам, по городу велись обстрелы с 27 сентября. Но 2 октября впервые Степанакерт обстреляли из тяжелых ракетных установок. «Было выпущено четыре ракеты», — цитирует его «Интерфакс». В результате обстрелов погиб один и были ранены 11 человек.

Ранее специальный корреспондент «Известий» сообщал о вновь звучащих в Степанакерте сиренах тревоги.

В этот же день в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. Власти попросили жителей Степанакерта не покидать укрытия в течение дня.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область решила выйти из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской Республике, но его населяли преимущественно армяне.

В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020