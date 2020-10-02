Опубликовано видео обстрелянного дома в Степанакерте

В распоряжении «Известий» оказалось видео дома в Степанакерте после обстрела города в пятницу, 2 октября.

По словам корреспондента «Известий» Дениса Кулаги, железные двери в здании вырваны с корнем, не уцелела ни одна квартира, всё разрушено.

Также разбиты припаркованные возле дома автомобили .

Об обстреле Степанакерта сообщалось ранее в этот же день. По сообщениям корреспондентов, центр карабахской столицы атаковали беспилотники, произошло не менее пяти взрывов. Среди мирного населения территории есть жертвы, отметил корреспондент.

В этот же день в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. Власти попросили жителей Степанакерта не покидать укрытия в течение дня и заявили, что ожидают дальнейших ударов по городу.

В результате обстрелов пострадали в основном сотрудники МЧС, находившиеся на боевом дежурстве.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Регион принадлежал Азербайджанской Республике, но его населяли преимущественно армяне.

В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.