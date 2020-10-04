Минобороны Армении показало последствия обстрела Степанакерта

Видео последствий артиллерийского удара ВС Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — Степанакерту — опубликовало минобороны Армении.

На кадрах видны воронки от снарядов, разрушенные постройки и покореженные автомобили.

2 октября в 2 километрах от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. В распоряжении «Известий» оказалось видео с домом в Степанакерте, пострадавшим от обстрелов. Оно демонстрирует, что ни одна квартира в здании не уцелела. Утром в субботу город также подвергся обстрелу. В результате удара загорелись склад стройматериалов и электростанция.

Житель Степанакерта рассказал о ситуации в городе и об обстрелах.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Боевые действия продолжаются до сих пор. Как заявили в Баку, война прекратится после того, как силы Армении покинут регион.

Страны Минской группы ОБСЕ по урегулированию (США, Россия, Франция) призвали стороны к мирному решению вопроса.

Ереван и Баку оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. В 1988 году регион, население которого в основном армяне, заявил о решении покинуть Азербайджанскую ССР. Баку выхода территории из своего состава не признает.