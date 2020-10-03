Житель Степанакерта рассказал корреспонденту «Известий» об обстрелах

Житель Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), рассказал о продолжающихся в городе обстрелах.

«Терпим, что делать. Война так война, надо терпеть. Наши предки воевали в Великой Отечественной войне, мой отец участвовал в блокаде Ленинграда, я его сын», — рассказал мужчина корреспонденту «Известий» 3 октября.

Местные власти призвали жителей не выходить на улицу, граждане прячутся в убежищах.

Ранее в этот день в карабахской столице сработали сирены воздушной тревоги, после чего в городе раздались взрывы артиллерийских снарядов. В результате удара загорелся склад строительных материалов, также пожар вспыхнул на местной электростанции. По словам депутата парламента Армении Армана Абовяна, который находится в городе, Степанакерт полностью обесточен.

Утром в субботу город также подвергся обстрелу. Погибших нет, информация по пострадавшим отсутствует.

2 октября в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. В распоряжении «Известий» оказалось видео дома в Степанакерте, пострадавшего от обстрелов. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.