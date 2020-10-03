Склад стройматериалов загорелся в результате обстрела Степанакерта

На складе строительных материалов в Степанакерте (столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) начался крупный пожар после обстрела города. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

«Мы оказались в месте, куда упал снаряд. Здесь склад и рядом находятся линии электросети, по которым, по словам властей, приходился удар», — сообщил корреспондент.

На кадрах видно, что пламя полностью уничтожило здание. Жители жилого дома неподалеку укрылись в подвале, спасатели пытаются предотвратить распространение огня на другие здания.

Ранее в этот день в карабахской столице сработали сирены воздушной тревоги, после чего в городе раздались взрывы артиллерийских снарядов. В результате удара также оказалась повреждена электростанция, там вспыхнул пожар. По словам депутата парламента Армении Армана Абовяна, который находится в городе, Степанакерт полностью обесточен.

Утром в субботу город также подвергся обстрелу. Погибших нет, информация по пострадавшим отсутствует.

Накануне в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. В распоряжении «Известий» оказалось видео дома в Степанакерте, пострадавшего от обстрелов. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.