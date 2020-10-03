В Степанакерте слышны взрывы артиллерийских снарядов

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерте слышны взрывы артиллерийских снарядов. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

По его словам, работает артиллерия и системы залпового огня.

Незадолго до этого в карабахской столице вновь сработали сирены воздушной тревоги. Местные жители прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

Ранее в этот день город уже подвергался обстрелу, также были слышны взрывы артиллерийских снарядов. После этого рядом с МИД НКР собралось около 50 семей, они направились в сторону Еревана. В результате обстрела никто не погиб, информация по пострадавшим отсутствует.

Днем ранее в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. В распоряжении «Известий» оказалось видео дома в Степанакерте, пострадавшего от обстрелов. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.