В Степанакерте вновь сработали сирены воздушной тревоги

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерте вновь сработали сирены воздушной тревоги. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает корреспондент «Известий» с места событий.

По его словам, местные жители с первых секунд включения сирен прячутся в подвалах и бомбоубежищах.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах артиллерийских снарядов в Степанакерте, а также об обстрелах города. Корреспондент «Известий» рассказал, что рядом с МИД НКР собираются беженцы, около 50 семей. Они направляются в сторону Еревана. В результате обстрела никто не погиб, информация по пострадавшим отсутствует.

Накануне в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. В распоряжении «Известий» оказалось видео дома в Степанакерте, пострадавшего от обстрелов. Как видно на кадрах, железные двери в здании вырваны, не уцелела ни одна квартира, припаркованные возле дома машины разбиты.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября текущего года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта.