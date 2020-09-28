Посол Армении заявил об участии Турции в карабахском конфликте

Турция участвует в карабахском конфликте, заявил в понедельник, 28 сентября, посол Армении в Москве Вардан Тоганян.

По словам дипломата, Анкара перебрасывает в регион военных советников и вооружение, передает ТАСС.

Если Турция применит в регионе истребители F-16, Армения ответит применением «Искандеров», заявил он «РИА Новости».

Дипломат опроверг сообщения ряда СМИ о том, что Ереван прорабатывает организацию гуманитарных коридоров из Нагорного Карабаха. По его словам, в таких мерах нет необходимости. Посол подчеркнул, что его слова были неправильно интерпретированы: речь идет не об эвакуации населения из непризнанной республики, а о проработке способов вывести их в бомбоубежище во время бомбардировок и вернуть в дома после.

Граница Армении с непризнанным Нагорным Карабахом полноценно действует, при необходимости люди могут через нее проехать, подчеркнул Тоганян.

Ранее 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Армения должна прекратить оккупацию азербайджанских земель. Аналогичное заявление сделал и глава минобороны страны Хулуси Акар.

В этот же день в МИД Армении заявили, что Турция принимает непосредственное участие в боевых действиях в Карабахе.

Накануне Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил соболезнования политику и народу в связи с гибелью людей и подчеркнул, что «Турция с Азербайджаном».

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения. По его информации, есть погибшие среди гражданских.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.