В Армении заявили о потере Баку в Карабахе вертолетов и танков

Азербайджанская сторона потеряла в ходе обострения ситуации на линии соприкосновения в Карабахе четыре вертолета, 15 БПЛА, 10 танков и БМП. Об этом 27 сентября сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Ред.) ведут оборонительные бои на северном, южном и юго-восточном направлениях линии соприкосновения, пресекая продвижение противника», — написала она на своей странице в Facebook. По словам Степанян, Азербайджан понес серьезные потери в живой силе.

Ранее Ереван сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника, показав видео горящего танка. В Баку эту информацию опровергли.

Стороны конфликта обвиняют друг друга в начале обстрелов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Вооруженных сил Азербайджана на Нагорный Карабах. Правительство Армении ввело в республике военное положение и объявило всеобщую мобилизацию.

В целях пресечения боевой активности армии Армении в Нагорном Карабахе командование азербайджанских вооруженных сил решило начать контрнаступательную операцию по всему фронту.