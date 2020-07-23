Находиться во вмешательстве: в Лондоне опять ищут «руку Кремля»

Очередные обвинения в адрес России, которая якобы пытается участвовать в избирательных процессах стран Запада, озвучили в Великобритании. Депутаты парламента утверждают, что Москва вмешивается не только в британскую внутреннюю политику, но и стремится подорвать существующий, основанный на правилах мировой порядок. Российские чиновники и эксперты говорят о полной надуманности русофобских обвинений и видят в докладе парламентского комитета попытки Великобритании найти свое место в изменившемся современном мире, а заодно и общего для Запада врага. Подробности — в материале «Известий».

Комитет по делам разведки и безопасности британского парламента на этой неделе наконец опубликовал доклад о вмешательстве России во внутренние политические процессы в стране. Впрочем, законодатели смогли посмотреть дальше границ Соединенного Королевства. По их утверждению, Москва пытается подорвать глобальный миропорядок.

«Доклад для Джонсона неблагоприятный»

В части, касающейся предполагаемого вмешательства России в британскую внутреннюю политику, авторы со ссылкой на «надежные комментарии из открытых источников» говорят о том, что Москва пыталась повлиять на ход референдума о независимости Шотландии, который проводился в 2014 году. Наблюдатели описывали эти действия как «предположительно первый случай вмешательства постсоветской России в западные демократические процессы», при этом со стороны британской исполнительной власти какой-то серьезной реакции не последовало. Впрочем, парламентарии признают: каких-то доказательств этого вмешательства у них нет и оценить его масштабы не получается.

Находиться во вмешательстве Борис Джонсон Фото: Global Look Press/Ray Tang/Keystone Press Agency

Зато они утверждают, что Россия пыталась повлиять и на исход голосования по выходу Великобритании из Европейского союза. Отталкиваясь, опять же, от информации из открытых источников, члены комитета пишут, что в таких российских СМИ, как Sputnik и RT, «явно преобладали материалы в поддержку Brexit и против ЕС»; а в агитационных целях в интернете задействовались тролли и боты. На попытки парламентариев прояснить вопрос о наличии более детальной информации по этой теме у спецслужб в службе контрразведки MI5 дали максимально лаконичный ответ — весь текст уместился на шести строчках. Подобную краткость парламентарии связали с «крайней осторожностью разведывательных и специальных служб» в плане их возможной роли «в контексте демократических процессов в Соединенном Королевстве и, в частности, столь противоречивого, как референдум по членству в ЕС».

По оценке экспертов, именно из-за упомянутой в докладе темы Brexit британское правительство на протяжении почти полутора лет придерживало публикацию документа, выставляющего в невыгодном свете главу правительства Бориса Джонсона. Собственно, и сейчас документ появился как раз перед началом летних каникул, на которые уходит уже новый состав парламента. «В докладе содержатся обвинения, что Россия пыталась воздействовать на общественное мнение в пользу Brexit. А Джонсон, ныне глава правительства, тогда был главой кампании за выход Британии из ЕС. Поэтому доклад для него неблагоприятный», — отметила в беседе с «РИА Новости» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

«Подорвать международный уклад»

Дезинформация, использование «фабрик троллей» для пропагандистских кампаний в интернете, неадекватное освещение событий в государственных российских СМИ — вот крайне неполный перечень обвинений, которые предъявляют авторы 50-страничного документа. Правда, как и в добром десятке аналогичных докладов по России, которые в той же Великобритании, США и некоторых других странах Запада различные структуры — от парламентских или ведомственных групп до окологосударственных аналитических центров — готовили в последние годы, в нынешнем докладе о России нет одной, но крайне существенной детали — доказательств. Возможно, конечно, что они найдутся в полной версии документа (опубликованный вариант сильно сокращен и отредактирован, в том числе ради защиты источников), однако это предположение веса «публичному» варианту доклада не добавляет.

Находиться во вмешательстве Фото: Global Look Press/Xinhua

Зато отсутствие улик с лихвой компенсируется цветастостью фраз и почти безграничным полетом фантазии авторов, рисующих Россию чуть ли не вселенским злом. «Западу нелегко справляться с угрозой безопасности со стороны России, поскольку она, по нашему мнению и по мнению многих других, по своей сути является нигилистской. Видимо, Россия относится к внешней политике как к игре с нулевым исходом: любые действия, которые она может предпринять для того, чтобы навредить Западу, принципиально хороши, — говорится в докладе. — Также похоже на то, что Россия параноидально уверовала в то, что западные институты, такие как НАТО и ЕС, гораздо более агрессивно настроены к ней, чем это есть на самом деле. Есть и чувство уверенности России в том, что недемократический мировой порядок, построенный на принципе «кто сильнее, тот и прав», усиливает ее позиции, и, исходя из этого, она стремится подорвать основанный на правилах международный уклад — и в то же время получая выгоды от членства в международных политических и экономических организациях».

Эффект олигарха

Отдельную опасность, как заверяют авторы доклада, для Великобритании представляют перебравшиеся на берега Темзы российские бизнесмены, многие из которых якобы поддерживают тесные отношения с российскими властями, несмотря на то что часть из них относит себя к представителям оппозиционных кругов. Осевшие в Лондоне олигархи обзавелись дорогой недвижимостью и «отлично встроились в британский бизнес, в политическую и общественную жизнь», пишут парламентарии. Отсутствие должного контроля со стороны властей помогло российским бизнесменам устроить из Лондона «прачечную» для отмывания незаконно нажитых капиталов, при этом активную помощь в этом им оказывают сами британцы — сотрудничающие с предпринимателями бухгалтеры, юристы и риелторы.

Находиться во вмешательстве Фото: Global Look Press/Karol Kozlowski/imagebroker

Про этих людей один из «свидетелей», показания которых легли в текст доклада, сказал, что они «стали де факто агентами российского государства». Этот соавтор доклада — Уильям Браудер, основатель инвестфонда Hermitage Capital. В британском парламенте его сочли надежным источником информации, а вот в России он является фигурантом пяти уголовных дел, в том числе об убийстве и легализации похищенных 5 млрд рублей.

«Агрессии» со стороны России западные страны могут эффективно противостоять, лишь выступая единым фронтом, который обеспечил бы «продолжительный международный консенсус», полагают в британском парламенте. Великобритания «доказала, что может организовать международный ответ» на действия России, как это было сделано после отравления Скрипалей в Солсбери, и сейчас Лондону следует «добиться того, чтобы этот запал не пропал», считают составители доклада.

«Русофобия в фейковой огранке»

В России документ восприняли, естественно, в негативном ключе. Посол в Лондоне Андрей Келин предположил, что если охарактеризовать доклад одной фразой, то это будет «классическим шекспировским случаем про много шума из ничего». Дипломат считает, что содержание документа не изменится, если заменить слово «Россия» на название любой другой страны, на «Китай» например. Келин заметил, что в докладе не говорится ни об одном конкретном факте кибератаки в отношении Великобритании.

А касательно фраз о живущих в Лондоне «богатых россиянах» посол сказал, что часть этих людей уехала в Британию после «совершения определенных незаконных действий» в России: Москва не раз просила экстрадировать некоторых из них, но ответа на запросы так и не получила. «Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке», — кратко отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Находиться во вмешательстве Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: РИА Новости/МИД РФ

В Кремле после анонсирования публикации доклада сказали, что Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира и не терпит, когда другие пытаются вмешиваться в ее дела. «Поэтому даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, <...> они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Совете Федерации напомнили, что Еврокомиссия выделяла на борьбу с российской дезинформацией €4 млн, однако на сегодняшний день никаких доказательств вмешательства России в процесс выборов установить не удалось. «Поэтому нужно разобраться, кому необходимо нагнетание антироссийской повестки в Великобритании и кому это выгодно», — полагает член верхней палаты российского парламента Ольга Ковитиди.

Возможный ответ на этот вопрос дал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв: «Убежден, что причина появления столь одиозного доклада — в попытках британских властей вернуть себе европейскую пальму первенства любой ценой. Brexit неизбежно ставит перед Великобританией новые вызовы — как внутренние, так и внешние. И быть святее дяди Сэма в международных делах, не только улавливая, как раньше, но и генерируя тренды, — весьма заманчивая перспектива», — написал он в Facebook.

Представление о еще одной подспудной причине публикации доклада дает материал британской The Times. По информации издания, британское правительство намерено расширить полномочия национальных спецслужб по борьбе со шпионажем. Соответствующие поправки планируется отразить в новом законодательстве, которое кабмин может принять после парламентского доклада. За счет будущих мер власти намерены сделать страну «более сложной» целью для «действий противника». Среди возможных шагов — создание официального реестра иностранных агентов и лишение свободы или депортация для тех лиц, которые, выполняя соответствующие функции, не уведомят об этом британские власти, пишет The Times.

«Хаотичный поиск своего места в мире»

Что же изменится после публикации доклада (помимо спрогнозированного The Times расширения полномочий спецслужб)? На этот вопрос директор российского и евразийского отдела лондонского аналитического центра Chatham House Джеймс Никси дает короткий, но емкий ответ: ничего. Он напоминает о последствиях истории со Скрипалями: Великобритания обвинила Москву в их отправлении, после чего из Лондона выслали российских дипломатов, при том что в Кремле связь с происшествием отрицали. «Похоже, никто не стремится прервать этот цикл нарушений, обвинений и отрицания. Мы просто движемся по кругу», — сказал Никси в беседе с The Washington Post. По его оценке, отношения двух стран «достигли дна, но никогда не знаешь, какие еще новые напасти обрушатся на нас на следующей неделе».

Находиться во вмешательстве Фото: Global Look Press/Andrew Parsons/ZUMAPRESS

Как считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, содержащиеся в докладе обвинения в адрес Москвы могут быть выгодны Британии по нескольким причинам. Среди них новый повод попытаться поднять вопрос об уместности присутствия России в некоторых международных структурах, в Совбезе ООН например. Еще один момент заключается в том, что «Британия после выхода из ЕС пытается найти свое место в международной политике и обозначить себя как новый сильный центр в раскладе международных сил, отличных от Брюсселя», отметил эксперт в беседе с RT. Россия здесь — удобная цель, ведь, по словам Солонникова, она «как была «главным негодяем» для целого ряда мировых игроков, так она им и остается».

По словам программного директора клуба «Валдай» Тимофея Бордачёва, доклад «отражает то, что накапливалось и происходило в британской внешней политике, в отношениях и с Россией, и с Европейским союзом — это продолжение достаточно хаотичного поиска Великобританией своего места в мире». «Страна сейчас стоит перед серьезными проблемами, связанными в том числе с тем, как там проходит эпидемия коронавируса, поэтому неудивительно, что они старались отложить публикацию данного доклада, — отметил эксперт в беседе с «Известиями». — Но в конечном итоге это произошло, и очередная порция этого грязного белья британской политики оказалась вывалена и на внутреннюю, и на международную общественность».

Что же касается возможного дальнейшего расширения полномочий спецслужб, то сейчас у Лондона явно прослеживается «желание проводить какую-то мобилизационную работу, в том числе возвращаться к тем практикам», которые использовались во времена противостояния Запада и Советского Союза. Международная ситуация складывается не в пользу США и их союзников, ближайшим из которых является Великобритания, отмечает Бордачёв, и сейчас Лондон будет пытаться «отказаться от того состояния расслабленности, которое существовало в период после окончания холодной войны».