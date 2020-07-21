Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 июля, отвечая о готовящейся публикации британского доклада о «российском вмешательстве».

«Мы не делаем это (вмешательство в политические дела. — Ред.) сами, и не терпим, когда другие страны вмешиваются в наши политические дела», — сказал он.

Песков подчеркнул, что РФ неизвестно, что будет в этом докладе. Представитель Кремля добавил, что даже если в документе будут содержаться эфемерные обвинения, они не будут на чем-либо основываться. Песков выразил надежду, что Великобритания учтет опыт союзников, в том числе США, которые потратили много средств и сил на расследование «российского вмешательства», однако так и не нашли доказательств.

«Даже если в докладе будут содержаться эфемерные обвинения, бьюсь об заклад даже сейчас, они не будут на чем-то основываться, это будут голословные обвинения», — отметил пресс-секретарь российского президента. По его словам, главным образом в Кремле следят за происходящим в стране, и на данный момент приоритетными являются цели развития до 2030 года.

20 июля комитет британского парламента по разведке анонсировал публикацию доклада о «вмешательстве» России в британскую политику. The Telerhaph в тот же день сообщил, что данные о «вмешательстве» России в референдум по выходу Великобритании из состава Евросоюза в 2016 году не подтвердились.

Доклад был подготовлен в 2019 году парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном обещало опубликовать его после формирования нового состава комитета, однако ни публикации, ни окончательного формирования комитета пока не произошло.