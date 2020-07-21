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Сенатор прокомментировала доклад комитета британского парламента

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Заявление комитета британского парламента, содержащее утверждение о том, что Великобритания является целью российской дезинформации, безосновательно и ничем не подтверждено, рассказала «Известиям» 21 июля член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Ранее в этот день комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности опубликовал доклад о том, что свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit найдено не было.

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При этом в документе говорится, что российские СМИ выпускали сюжеты в поддержку Brexit, а также использовали «боты» и «троллей» в качестве доказательств, но влияние всего этого на результат невозможно доказать.

«Хотелось бы, чтобы руководство Великобритании прислушалось бы к позиции главы МИД Германии, который уже пытался донести до коллег в Прибалтике на встрече с министрами иностранных дел то, что Европе нужна Россия, в противном случае мировая повестка забуксует», — сказала сенатор.

Она напомнила, что Еврокомиссия выделяла на борьбу с российской дезинформацией €4 млн, однако на сегодняшний день никаких доказательств вмешательства России в процесс выборов установить не удалось.

«Поэтому нужно разобраться, кому необходимо нагнетание антироссийской повестки в Великобритании и кому это выгодно», — заключила Ковитиди.

В опубликованном докладе комитета помимо других выводов отмечается, что доказаны попытки России вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году.

Кроме того, Россию в документе обвиняют в осуществлении «злонамеренной деятельности в киберпространстве».

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