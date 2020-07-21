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Великобритания опубликовала доклад о «вмешательстве» России в ее политику

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Фото: REUTERS/Craig Brough
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Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности не нашел свидетельств вмешательства России в голосование 2016 года по Brexit. Об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник, 21 июля.

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Российские СМИ выпускали сюжеты в поддержку Brexit, а также использовали «ботов» и «троллей» в качестве доказательств, но влияние всего этого на результат невозможно доказать, говорится в документе.

При этом в докладе подчеркивается, что попытки России вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году доказаны. Также в докладе заявляется, что россияне, «близкие к президенту России Владимиру Путину», плотно интегрированы в британский бизнес, политику и социальную жизнь.

Россия за время правления Путина из потенциального партнера превратилась в явную угрозу, заявили авторы доклада.

16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств полномасштабного вмешательства России в выборы, но он считает, что вмешательство всё же имело место путем публикации различных документов. При этом они не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления Лондона «звучат туманно и противоречиво». По ее словам, они напоминают «тактику highly likely», применявшуюся во время «дела Скрипалей».

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