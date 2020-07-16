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Захарова прокомментировала заявления Лондона о вмешательстве Москвы в выборы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заявления Лондона о вмешательстве России в британские парламентские выборы в 2019 году звучат туманно и противоречиво. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 16 июля.

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Понять заявление невозможно, отметила она во время брифинга.

«Если «неуместно говорить» — так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, заявления напоминают «тактику highly likely», применявшуюся во время «дела Скрипалей».

Ранее 16 июля министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что у Лондона нет доказательств полномасштабного вмешательства России в выборы, но он считает, что вмешательство всё же имело место путем публикации различных документов. При этом они не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

29 июня стало известно, что парламент Великобритании будет вынужден рассмотреть вопрос о публикации доклада о якобы имевшем место российском влиянии на истеблишмент Соединенного Королевства.

Речь идет о докладе, подготовленном в 2019 году парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном обещало опубликовать его после формирования нового состава комитета, однако ни публикации, ни окончательного формирования комитета пока не произошло.

Досрочные выборы в парламент Великобритании прошли 12 декабря 2019 года. Победу в них одержала консервативная партия под руководством Бориса Джонсона.

Словосочетание «хайли лайкли» (от английского highly likely — «с большой вероятностью») стало популярным в 2018 году, после заявления тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что в отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с большой вероятностью виновна Россия. Позже оно стало синонимом бездоказательного обвинения. Например, МИД России заявил, что США готовят доклад о нарушениях России по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) «в режиме «хайли лайкли», без реальных фактов.

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