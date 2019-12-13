Британские консерваторы поучили абсолютное большинство на выборах

Консервативная партия (тори) под руководством премьер-министра Бориса Джонсона получила абсолютное большинство в парламенте, что открывает путь для беспрепятственного Brexit. Эта информация следует из данных экзитполов Би–би–си в пятницу, 13 декабря.

Подсчет голосов продолжается. По данным экзитполов, тори набирают 349 голосов, преодолевая порог в 326 мест в парламенте. За ними следует Лейбористская партия, которая набирает 202 голос, Шотландская национальная партия (SNP) с 46 голосами и Либеральные демократы с девятью голосами.

Согласно прогнозу Sky News, британские тори получат в парламенте перевес в 78–82 голоса.

Одним из основных предвыборных обещаний Джонсона было проведение Brexit до 31 января 2020 года. Эта позиция радикально отличается от стратегии Лейбористской партии, которая в случае победы на выборах планировала согласовать с Евросоюзом новую сделку и провести новый референдум по теме членства королевства в ЕС.

После парламентских выборов, которые состоялись в Соединенном Королевстве 12 декабря, Джонсон призвал членов своей партии праздновать победу. Президент США Дональд Трамп уже успел поздравить британского премьера с победой на выборах.

Согласно прогнозам экзитполов, после выборов консерваторы получат на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года, и гарантируют себе большинство в 650-местной палате общин.

Аналитическая компания YouGov прогнозировала, что правящих консерваторов поддерживают 43% британцев (ожидается, что они получат 339 из 650 мест в палате общин), оппозиционных лейбористов — 34% (231 место), либеральных демократов — 12% (15 мест). Еще три движения — Партия Brexit, «Зеленые» и Шотландская национальная партия — набирают по 3%.

В нижнюю палату британского парламента должны избрать 650 депутатов от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Правительство сформирует партия, которая по итогам выборов получит абсолютное большинство в палате общин.