Прямой эфир

Британские консерваторы поучили абсолютное большинство на выборах

0
Фото: REUTERS/Hannah Mckay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Консервативная партия (тори) под руководством премьер-министра Бориса Джонсона получила абсолютное большинство в парламенте, что открывает путь для беспрепятственного Brexit. Эта информация следует из данных экзитполов Би–би–си в пятницу, 13 декабря.

Девять друзей Джонсона: в Лондоне перед выборами нашли «российских спонсоров»
Скандал вокруг иностранного вмешательства не должен стать главной темой накануне голосования в королевстве, считают в посольстве РФ

Подсчет голосов продолжается. По данным экзитполов, тори набирают 349 голосов, преодолевая порог в 326 мест в парламенте. За ними следует Лейбористская партия, которая набирает 202 голос, Шотландская национальная партия (SNP) с 46 голосами и Либеральные демократы с девятью голосами.

Согласно прогнозу Sky News, британские тори получат в парламенте перевес в 78–82 голоса.

Одним из основных предвыборных обещаний Джонсона было проведение Brexit до 31 января 2020 года. Эта позиция радикально отличается от стратегии Лейбористской партии, которая в случае победы на выборах планировала согласовать с Евросоюзом новую сделку и провести новый референдум по теме членства королевства в ЕС.

После парламентских выборов, которые состоялись в Соединенном Королевстве 12 декабря, Джонсон призвал членов своей партии праздновать победу. Президент США Дональд Трамп уже успел поздравить британского премьера с победой на выборах.

Согласно прогнозам экзитполов, после выборов консерваторы получат на 50 мандатов больше, чем у них было по итогам выборов 2017 года, и гарантируют себе большинство в 650-местной палате общин.

Аналитическая компания YouGov прогнозировала, что правящих консерваторов поддерживают 43% британцев (ожидается, что они получат 339 из 650 мест в палате общин), оппозиционных лейбористов — 34% (231 место), либеральных демократов — 12% (15 мест). Еще три движения — Партия Brexit, «Зеленые» и Шотландская национальная партия — набирают по 3%.

В нижнюю палату британского парламента должны избрать 650 депутатов от Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Правительство сформирует партия, которая по итогам выборов получит абсолютное большинство в палате общин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонсон призвал консерваторов праздновать победу после парламентских выборов
Трамп поздравил Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019