Лондон признал отсутствие свидетельств полномасштабного вмешательства РФ в выборы

Лондон признал отсутствие свидетельств «полномасштабного вмешательства» России в парламентские выборы 2019 года. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Однако, Лондон считает, что Россия все-таки принимала попытки вмешательства в выборы путем публикации различных документов. При этом они не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы.

«На основании тщательного анализа правительство пришло к выводу, что российские силы предпринимали попытки вмешаться в парламентские выборы 2019 года, активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы», — приводит текст заявления The Sun.

Речь идет о публикации документа, компрометировавшего правящую Консервативную партию о ходе торговых переговоров между Великобританией и США.

Ранее, 29 июня стало известно, что парламент Великобритании будет вынужден рассмотреть вопрос о публикации доклада о якобы имевшем место российском влиянии на истеблишмент Соединенного Королевства.

Речь идет о докладе, подготовленном в 2019 году парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Правительство во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном обещало опубликовать его после формирования нового состава комитета, однако ни публикации, ни окончательного формирования комитета пока не произошло.

Досрочные выборы в парламент Великобритании прошли 12 декабря 2019 года. Победу в них одержала консервативная партия под руководством Бориса Джонсона.

В сентябре 2019 года появились сообщения о том, что Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились заключить торговую сделку к июлю 2020 года.