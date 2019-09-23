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СМИ узнали о договоренности Джонсона и Трампа заключить торговую сделку

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Фото: Erin Schaff/Pool via REUTERS
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Торговую сделку к июлю 2020 года договорились заключить премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщила газета The Sun, ссылаясь на высокопоставленного представителя британского правительства.

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«Теперь у обеих сторон есть политическая воля заключить соглашение к июлю. Это большая победа для нас», — отметил источник издания.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик в связи с тем, что британский парламент выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но также категорически против «жесткого» Brexit.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

13 сентября Юнкер назвал запланированный выход Великобритании из Евросоюза кульминацией континентальной трагедии. По его мнению, Brexit без сделки приведет к хаосу как в Соединенном Королевстве, так и на континенте, и потребуются годы, чтобы всё упорядочить. При этом, по его словам, заново начать переговоры с Лондоном о сделке невозможно.

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