Юнкер охарактеризовал запланированный выход Великобритании из ЕС

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер назвал запланированный выход Великобритании из Евросоюза кульминацией континентальной трагедии. Об этом он заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По мнению Юнкера, заново начинать переговоры о соглашении с Лондоном невозможно. Оптимизма относительно альтернативных вариантов «бэкстопа» он не испытывает. Также Юнкер признался, что несколько раз звонил британскому премьер-министру Борису Джонсону.

«Времени остается мало», — предупредил глава ЕК. Brexit без сделки приведет к хаосу как в Великобритании, так и на континенте, и потребуются годы, чтобы всё упорядочить, поделился Юнкер мнением.

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом. Тем не менее премьер-министр страны Борис Джонсон твердо намерен осуществить Brexit 31 октября.