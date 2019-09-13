В Societe Generale предупредили о рисках для мировой экономики при «жестком» Brexit

Выход Великобритании из Евросоюза без договора об условиях этого процесса является самым серьезным риском для глобальной экономики в краткосрочной перспективе. Об этом заявил председатель совета директоров французского финансового конгломерата Societe Generale Лоренцо Бини-Смаги в интервью «РИА Новости» в пятницу, 13 сентября.

«Психологическое влияние («жесткого» Brexit. — Ред.) на основы, на настроения может быть очень сильным, влияние на финансовые рынки также может быть очень разрушительным, как мы видели, к примеру, с (банкротством. — Ред.) Lehman Brothers в 2008 году. Мы должны очень внимательно следить за этим процессом», — сказал он.

По словам Бини-Смаги, если «жесткий» Brexit в Великобритании обернется «сложностями у людей в перемещениях, в поиске продуктов в магазинах», то в сегодняшних условиях глобальных медиа это может иметь воздействие на мировую экономику, «на реальную экономику и также на финансовый сектор».

9 сентября вступил в силу закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза. Согласно документу, Лондон попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.

В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом. Тем не менее премьер-министр страны Борис Джонсон твердо намерен осуществить Brexit 31 октября.