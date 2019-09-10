Выборов нет: Борису Джонсону вновь запретили досрочное голосование

Отказ Палаты общин провести внеочередные парламентские выборы поставили правительство Соединённого Королевства во главе с Борисом Джонсоном в безвыходное положение. К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты. Теперь, когда парламент ушёл на пятинедельную паузу, британскому кабмину не остаётся ничего иного, как вести с Евросоюзом переговоры о параметрах соглашения по Brexi t. Однако и они могут идти лишь для отвода глаз: по оценкам политиков, в том числе и тех, кто уже покинул правительство Джонсона, руководство страны давно настроилось на выход без соглашения.

Ситуация патовая

9 сентября британский парламент провел ещё два голосования с целью заблокировать шаги правительства по процедуре Brexit. Сначала с подачи бывшего члена Консервативной партии Доминика Грива депутаты решили (311 человека «за», 302 — «против») потребовать от кабмина обнародовать кризисный план на случай выхода без соглашения. По их мнению, руководство страны скрывает реальную информацию о последствиях «развода» без сделки . А далеко за полночь политики проголосовали по идее правительства 15 октября провести в стране досрочные выборы. Эту инициативу Борис Джонсон уже вносил в парламент 4 сентября. Во второй раз она снова провалилась — при необходимых 434 голосах (две трети) идея получила одобрение лишь 293 депутатов. Теперь Джонсон не сможет с новым составом парламента отменить все решения старого созыва.

За последние две недели это уже шестое поражение премьера в парламенте. Кабмин Джонсона оказался в тупике, не проработав и трёх месяцев.

— Уже шестое поражение — это довольно много . Хороших перспектив для правительства Бориса Джонсона не вырисовывается. Это полный тупик, и трудно предугадать, какие из него возможны выходы, — сказала «Известиям» профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталия Капитонова.

Борис Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS/Phil Noble

На этой ноте британский парламент завершил свою нынешнюю сессию и вышел на вынужденные каникулы — эту инициативу Бориса Джонсона в конце августа одобрила королева Елизавета II. Законодатели возобновят свою работу лишь 14 октября, когда британский монарх в своей тронной речи изложит программу правительства и откроет новую парламентскую сессию.

Теперь у Бориса Джонсона есть пять недель на то, чтобы реализовать все свои самые смелые инициативы, — будучи «на стопе» британский парламент просто не сможет ему помешать . Однако в последние недели его главной целью были досрочные выборы. Поэтому теперь, когда добиться их от парламента, даже предложив ему вотум недоверия собственному правительству, у премьера нет технической возможности, возникает вопрос: что Борис Джонсон будет делать весь грядущий месяц?

— Парламент обязал премьер-министра договориться с ЕС о «мягком» выходе или же просить об отсрочке до 31 января. Поскольку от второго он категорически отказывается, значит остаются переговоры. Те, что идут сейчас, показывают, что продвижения нет, — пояснила Наталия Капитонова. — Джонсон рассчитывает, что ЕС дрогнет и пойдёт навстречу . Если этого не случится, то премьер может сказать: он сделал всё, что мог, но ЕС проявил неуступчивость, и остаётся только обвальный выход.

Борис Сторонники брексит протестуют возле здания парламента Фото: REUTERS/Peter Nicholls

По мнению некоторых политиков, эти переговоры ведутся больше для вида, нежели для достижения реального результата. Британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд, покидая свой пост в правительстве, заявила: «я более не верю, что выход со сделкой является основной целью правительства».

Пошатнувшиеся основы

Одновременно с голосованием в парламенте Елизавета II подписала закон о недопущении Brexit без сделки, который обязывает правительство попросить Европейский союз отложить выход на 31 января 2020 года . Кабмин и сторонники консерваторов в парламенте недоумевают по поводу отсрочки и выступают резко против.

— Всё, что будет делать эта отсрочка, так это и дальше провоцировать ту неопределённость, которую производит Brexit в британской экономике . Именно поэтому я и мои коллеги высказывались против этого закона, — сказал «Известиям» депутат от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Сэмми Уилсон. — Безусловно, все хотят достичь соглашения, однако у правительства должна быть возможность покинуть ЕС без сделки.

Тем не менее, невыполнение закона может грозить Борису Джонсону судебным преследованием . Британский премьер заявляет, что ему удастся договориться с ЕС до 18 октября, и говорит о намерении вывести страну из объединения 31 октября 2019 года. Чтобы не отправлять Брюсселю запрос об отсрочке и при этом не отправить премьера на скамью подсудимых, в правительстве сейчас активно ищут пути обхода принятого закона.

Борис Борис Джонсон Фото: REUTERS/Toby Melville

— Британия стоит на грани законности, потому что обе стороны — правящая партия и оппозиция — «растягивают» толкование обычаев и традиций неписаной конституции Соединённого Королевства настолько, насколько возможно, — сказала «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — В частности, если раньше приостановка работы парламента перед тронной речью королевы длилась три недели, то пауза на пять недель — шаг беспрецедентный.

Таким образом, обе стороны выискивают в законодательстве различные лазейки и испытывают законы на прочност ь, подытожила эксперт. Лишним подтверждением того, что ситуация с Brexit расшатала незыблемые основы, стало и заявление спикера британского парламента Джона Беркоу, известного своей решительной позицией в пользу законодателей при обсуждении процесса Brexit: 9 сентября он сообщил о намерении покинуть свой пост в день выхода Британии из ЕС, назвав своё решение «наименее дезорганизующим и наиболее демократичным».

Теперь решение о том, отложить Brexit или обречь страну на «развод» без договора, должны принять лидеры Евросоюза на саммите 17-18 октября в Брюсселе после того, как им поступит официальный запрос от британского руководства. Уже известно, что отсрочка неприемлема для Нидерландов и Франции. Если хотя бы одна страна наложит вето на просьбу о переносе Brexit, то Борис Джонсон достигнет своей цели: 31 октября 2019 года страна выйдет из союза «любой ценой».