В недолгий ящик: ЕС может отказать Британии в отсрочке по Brexit

Брюссель может не одобрить отсрочку выхода Британии из ЕС, из-за чего страна будет обречена на «развод» с союзом без соглашения. С таким прогнозом выступили опрошенные «Известиями» британские политики и эксперты, отметив, что в этом случае разрыв без сделки не остановит даже запрет на него парламента. Правительство Соединенного Королевства во главе с Борисом Джонсоном выступает резко против очередного переноса Brexit и настаивает на проведении в стране досрочных выборов , которые, судя по всему, сейчас стали бы для правящих консерваторов единственным способом остаться у власти.

Трижды в одну отсрочку

9 сентября королева Елизавета II должна утвердить законопроект, который обязывает Бориса Джонсона просить Евросоюз об очередном переносе Brexit, если до середины октября премьеру не удастся договорится с Брюсселем об упорядоченном «разводе» . Идея уже третьей по счету отсрочки принадлежит лейбористам и другим оппозиционным партиям в палате общин, которая 4 сентября одобрила законопроект с перевесом в 28 голосов, в том числе и за счет депутатов от Консервативной партии. Таким образом, британские законодатели попытались запретить правительству выводить страну из ЕС без соглашения.

Борис Джонсон, в свою очередь, твердо намерен завершить Brexit до 31 октября. Так, выступая 5 сентября перед сотрудниками полиции в английском городе Уэйкфилд, премьер заявил, что он скорее будет «лежать мертвым в канаве», чем попросит ЕС об очередной отсрочке.

При этом не до конца понятно, пойдет ли на перенос Brexit Брюссель, который уже давно подготовился к разрыву без соглашения. Как заявили «Известиям» в Евросовете, соответствующее решение должны «единогласно принять Соединенное Королевство и 27 лидеров стран ЕС», а потому спекуляции об условиях этого решения здесь нерелевантны. В сложившейся ситуации о своём отказе от очередной пролонгации Brexit уже сообщила Франция: так, 8 сентября глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио Europe 1 заявил, что очередной перенос недопустим и что Париж не намерен заниматься этим вопросом «каждые три месяца».

борис Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Западный Йоркшир Фото: REUTERS/PA Wire/Pool/Danny Lawson

При этом в Еврокомиссии подчеркнули: шаги британских законодателей — это внутриполитическая история, Брюссель же ведет переговоры с представителями британского кабмина, от которого запросов об отсрочке пока не поступало.

Однако подвижек в этих переговорах не наблюдается. Борис Джонсон настаивает на исключении из соглашения, достигнутого его предшественницей Терезой Мэй, пункта «бэкстоп» по границе Соединенного Королевства и Республики Ирландия, в Брюсселе же выступают категорически против каких-либо принципиальных изменений . При таком отсутствии взаимных уступок возникает вопрос: зачем британским законодателям нужна еще одна отсрочка?

В парламенте это объясняют желанием разработать альтернативные предложения по упорядоченному выходу. Однако такие попытки предпринимались еще в марте 2019 года: тогда палата общин проголосовала аж по восьми сценариям Brexit, и ни один из них необходимого большинства не набрал. Учитывая еще и тот факт, что 9 сентября парламент приостановит свою работу на пять недель, поиски альтернатив представляются задачей, обреченной на провал.

— Нет признаков того, что текущий парламент сможет договориться об альтернативе, — сказал «Известиям» источник в Вестминстере. — Премьер-министру и многим другим непонятно, какие преимущества принесет еще одна отсрочка. Более того, не ясно, согласится ли на перенос Brexit Еврокомиссия.

Вполне вероятно, что на повестке палаты общин вновь окажется сделка Терезы Мэй, стоившая ей места на посту премьер-министра. По мнению члена палаты лордов от Консервативной партии Роберта Хэйуорда, вероятность того, что парламентарии вернутся к этому документу, — 10–15%.

— Я надеюсь, что в ближайшие недели нам удастся найти альтернативу «бэкстоп», — сказал «Известиям» политик. — Однако если этого не произойдет, то я бы предпочел выход с соглашением Терезы Мэй, нежели Brexit без какой-либо сделки вообще.

Таким образом, если в ближайшие недели ситуация не изменится и никакой отсрочки не будет, то вопреки всем стараниям британских законодателей 31 октября Британия покинет Евросоюз автоматически.

Сам себе вотум

Параллельно с этим 9 сентября правительство намерено вновь предложить парламенту запланировать на 15 октября досрочные выборы. Чтобы это произошло, Борису Джонсону необходимы голоса двух третей законодателей — поддержка, которой он не смог добиться на аналогичном голосовании 4 сентября.

По мнению профессора кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Наталии Капитоновой, досрочные выборы станут аналогом повторного референдума по выходу страны из Евросоюза: либо британцы проголосуют за правящих евроскептиков, либо примут сторону оппозиционных сторонников участия в объединении.

брексит Протестующий против Brexit перед зданием парламента в Лондоне, Великобритания Фото: REUTERS/Henry Nicholls

— Ничего другого, кроме выборов, Борису Джонсону не остается. Без одобрения парламента он ничего делать не может — у него связаны руки, — пояснила «Известиям» эксперт. — Если он сам поставит на голосование вопрос о вотуме доверия его правительству, который он, естественно, не получит (3 сентября после ухода из состава тори экс-замминистра юстиции Филиппа Ли консерваторы в палате общин утратили рабочее большинство. — «Известия»), то парламент уже не сможет заблокировать выборы.

Оппозиционные движения высказываются за то, чтобы досрочное голосование состоялось как минимум после 1 ноября, когда очередной дедлайн Brexit уже будет позади. Как пояснил Роберт Хэйуорд, законодатели не доверяют Борису Джонсону и опасаются, что он выведет страну из ЕС либо в ходе предвыборной кампании, либо сразу же после нее.

Тем не менее, несмотря на то, что несколько месяцев назад эксперты предсказывали крах Консервативной партии в случае досрочного голосования, сегодня опросы показывают, что у тори есть все шансы сохранить свое место во власти. Так, по данным исследования американского издания Politico от 4 сентября 2019 года, рейтинг консерваторов составляет 34%, лейбористы получают 24%, либерал-демократы — 18%, а лидировавшая на выборах в ЕП партия Brexit — 13%.