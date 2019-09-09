В Великобритании женщина покончила с собой из-за Brexit

В Великобритании 76-летняя женщина покончила с собой из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом 8 сентября сообщило издание Daily Mail со ссылкой на супруга погибшей Питера.

По его словам, его жена Мари-Луиза Дэвис была француженкой. При этом она прожила в Британии более 50 лет.

Он рассказал, что весной этого года она вышла из дома и пропала. Ее тело обнаружили спустя несколько дней. Предполагается, что она совершила самоубийство.

Питер отметил, что после решения британского правительства о Brexit его супруга испытывала сильную тревогу и хотела перебраться во Францию. По его мнению, это и могло стать причиной суицида.

Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года. Большинство подданных королевства поддержали его.

Как сообщалось 31 августа, Евросоюз готов отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС.

Премьер-министр Борис Джонсон последовательно заявляет о том, что королевство покинет Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.