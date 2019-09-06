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Эксперт дал прогноз по выходу Британии из ЕС

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Фото: ТАСС/PA Images/Victoria Jones
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Выход Британии из Евросоюза на данном этапе во многом зависит от того, состоятся ли внеочередные парламентские выборы в стране, рассказал «Известиям» директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее 6 сентября депутаты верхней палаты парламента (палаты лордов) одобрили законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Документ будет подписан британской королевой Елизаветой II в понедельник, 9 сентября.

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На данный момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до 19 октября должен подписать соглашение с Евросоюзом о выходе 31 октября, сказал Топорнин.

Однако шансов на это практически нет, потому что Джонсону соглашение не нравится, отметил эксперт.

«Если Джонсон не захочет его подписать, он должен спросить разрешение парламента на выход без соглашения. И если парламент не даст согласия, а парламент очевидно не даст, тогда Джонсон обязан будет в соответствии с законом запросить у Брюсселя до 31 октября новое продление срока выхода из ЕС», — подчеркнул политолог.

По его словам, в этой связи Джонсон предложил провести внеочередные парламентские выборы 15 октября.

При этом оппозиция согласна провести выборы только при условии, когда законодательно будет запрещен выход из ЕС без согласия парламента.

«Для них (оппозиции. — Ред.) теперь это задача номер один. Когда они убедятся, что это выполнили, тогда они готовы будут рассмотреть вопрос о проведении внеочередных выборов, а самое главное — о сроках этих выборов. До 31 октября или после 31 октября», — отметил Топорнин.

Вопрос с внеочередными выборами, скорее всего, будут рассматривать в понедельник, 9 сентября, заключил эксперт.

Ранее в сентябре младший брат Бориса Джонсона Джо Джонсон, голосовавший за то, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза, заявил, что уходит с поста министра университетов и науки, так как решил положить конец «неразрешимому напряжению» между ним и его семьей.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле 2019 года. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из ЕС 31 октября «без всяких «но».

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