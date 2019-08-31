Евросоюз может продлить переговоры с Великобританией по Brexit

Евросоюз склоняется к тому, чтобы отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом сообщила в субботу, 31 августа, газета The Daily Telegraph.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit, установленный сейчас на 31 октября, а в Европейской комиссии сообщили, что продление сроков переговоров «безусловно, является возможностью».

По мнению газеты, это является признаком смягчения позиций ЕС перед началом интенсивных переговоров по теме выхода Великобритании из Евросоюза, которые должны стартовать в сентябре.

Издание отмечает, что, предлагая продлить переговоры, Брюссель намерен ослабить аргументацию британского премьер-министра Бориса Джонсона. Политик последовательно заявляет о том, что королевство покинет Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.

Предыдущий британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня, после того как парламент в третий раз отклонил ее сценарий Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

28 августа королева Великобритании Елизавета II утвердила предложенную Джонсоном приостановку работы парламента страны со второй недели сентября до 14 октября. Таким образом премьер-министр ограничил возможность парламента сорвать его планы по Brexit. Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения не будет заблокирован.