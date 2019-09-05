Прямой эфир

Брат Бориса Джонсона покинет правительство из-за Brexit

0
Фото: TASS/Victoria Jones
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джо Джонсон заявил, что покинет правительство и парламент, так как «разрывается между преданностью семье и национальными интересами». Об этом политик сообщил в своем Twitter.

Джо Джонсон, голосовавший за то, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза, заявил, что уходит с поста министра университетов и науки, так как решил положить конец «неразрешимому напряжению» между ним и его семьей.

Как заявил в своем Twitter политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон, уход Джонсона-младшего не стал для него неожиданностью, так как политик уже высказывал свое несогласие с некоторыми действиями старшего брата. Так, он остался недоволен тем, что премьер-министр изгнал из партии 21 человек, которые пошли вразрез с его стратегией по Brexit, проголосовав за продление переговоров с ЕС.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле 2019 года. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из ЕС 31 октября «без всяких «но». Он также не исключает варианта «жесткого» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джонсон назвал единственный способ выхода из тупика с Brexit
Британские депутаты одобрили отсрочку Brexit в третьем чтении

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019