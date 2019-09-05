Брат Бориса Джонсона покинет правительство из-за Brexit

Младший брат премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джо Джонсон заявил, что покинет правительство и парламент, так как «разрывается между преданностью семье и национальными интересами». Об этом политик сообщил в своем Twitter.

Джо Джонсон, голосовавший за то, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза, заявил, что уходит с поста министра университетов и науки, так как решил положить конец «неразрешимому напряжению» между ним и его семьей.

Как заявил в своем Twitter политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон, уход Джонсона-младшего не стал для него неожиданностью, так как политик уже высказывал свое несогласие с некоторыми действиями старшего брата. Так, он остался недоволен тем, что премьер-министр изгнал из партии 21 человек, которые пошли вразрез с его стратегией по Brexit, проголосовав за продление переговоров с ЕС.

Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании в июле 2019 года. В своей программной речи он заявил, что настроен вывести страну из ЕС 31 октября «без всяких «но». Он также не исключает варианта «жесткого» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.