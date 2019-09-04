Джонсон назвал единственный способ выхода из тупика с Brexit

Проведение внеочередных парламентских выборов в Великобритании может стать единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit. Об этом в среду, 4 сентября, сообщило ТАСС со ссылкой на премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

«Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра за очередную бессмысленную отсрочку Brexit, это [выборы] будет единственным способом разрешения ситуации», — заявил глава правительства.

Поводом для резкого заявления стал тупик, в котором оказались власти страны: парламент Великобритании выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Теперь парламент намерен заставить Джонсона просить ЕС о переносе срока Brexit c 31 октября на более поздний срок.

Как сообщалось 31 августа, Евросоюз готов отсрочить дату выхода Великобритании из состава ЕС.

Джонсон последовательно заявляет о том, что королевство покинет Евросоюз 31 октября со сделкой или без нее.